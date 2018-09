Prolongation! Le forfait RED By SFR 20 Go à 5 euros par mois (jusqu'au 10/09)

Que retrouve t-on dans l'offre RED by SFR illimité 20 Go à 5€ par mois ?

Pour rappel, cette offre "coup de canon" propose d'appliquer gratuitement un bonus supplémentaire de données mobiles de 19 Go par mois en plus des 1 Go inclus dans le forfait de base, ce qui permet d'obtenir 20 Go pour 5 euros par mois. A ce prix là, difficile de se poser trop de questions avant de souscrire mais on vous détaille quand même tout ça ci-dessous.D'après les conditions générales de vente, vous bénéficierez avec cette offre :- d'appels vers les mobiles et fixes en France et Départements d'Outre Mer- de SMS et MMS illimités en France métropolitaine- d'une enveloppe de 20 Go de données mobiles- des appels, SMS, illimité depuis l'Union Européenne et Départements d'Outre Mer vers la France- d'une enveloppe de 3 Go de données mobiles en 4G+ à l'étranger- 1 Go de stockage dans le SFR CloudCette offre de rentrée est dite "à vie", concrètement cela veut dire que le tarif de votre offre ne reviendra jamais à son niveau d'origine, contrairement à la plupart des baisses de prix qui sont limitées à 12 mois.Dernière information à savoir avant de souscrire à cette offre, sachez que vous devrez débourser 10 euros pour acquérir votre carte SIM.