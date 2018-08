RED SFR : le forfait mobile 40 Go à 10 euros par mois à vie

Un prix difficilement plus bas ?

L'opérateur passe donc son forfait phare à 10 euros par mois sans limitation de temps à 40 Go, pour le même prix.Jusqu'où va s'arrêter la guerre des opérateurs téléphoniques à coup de renfort d'enveloppe data ? Nous sommes tentés de croire que les tarifs toujours plus "planchés" ainsi que les souscriptions sans modification de tarif à vie vont commencer à ralentir les mouvements de nouveaux clients.Pour exemple, Bouygues proposait il y a deux mois un forfait tout illimités avec 20Go d'Internet sans engagement au tarif de 4,99€ à vie Pendant ce temps c'est nous, les consommateurs qui continuons de nous frotter les mains...L'offre data utilisable à l'étranger ne change pas, 3 Go d'internet mobile en Europe et dans les DOM vous sont proposés.Précisons que ce forfait sans engagement est, comme dans la grande majorité des cas, valable uniquement pour les nouveaux inscrits.