Bon plan RED by SFR : le forfait 50Go avec Netflix inclus à 20€/mois !

Le meilleur de Red by SFR et de Netflix dans une seule offre

L'offre et sa tarification se décompose en 2 morceaux :Vous profitez de 50 Go en très haut débit (4G, 3G) utilisables en France métropolitaine. Au-delà de 50 Go, la recharge de votre forfait sera faites automatiquement de 100 Mo à 2€, 4 recharges maximum, puis usage internet bloqué.Les appels et les SMS sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les appels sont en revanche limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà, avec 200 destinataires différents par mois.Vous profitez de l'offre Essentiel de Netflix, c'est à dire la possibilité de regarder la totalité du catalogue Netflix depuis votre TV, votre smartphone ou votre tablette HD disponible sans engagement de durée, mais sans les options multi-écran et HD/ultra HD