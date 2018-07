Bon plan : le forfait RED by SFR 60 Go sans engagement à 15€/mois

C'est que du bonus

Naviguez sans restrictions (ou presque)

Modifié le 17/07/2018 à 15h57

Pour bénéficier de cette offre, il n'y a pas trente-six solutions. Vous allez devoir vous rendre sur le site de RED by SFR afin de pouvoir souscrire à cette offre exclusive à Internet. Pour 15 euros par mois, vous pourrez bénéficier d'un bonus de 45 Go sur le forfait 15 Go, pour un total de 60 Go d'internet mobile.oblige, ce forfait est sans engagement, et vous pourrez l'arrêter à tout moment.Dans le même ordre d'idée, et si vous trouvez que 60 Go, c'est beaucoup trop, sachez que vous pourrez opter pour le forfait à 10 euros par mois, qui propose en ce moment 30 Go d'internet mobile au lieu d'un seul petit giga octet. A vous de voir ce dont vous avez besoin. Ne tardez tout de même pas trop, car ces offres ne sont valables que jusqu'au 6 aout prochain.Pour 15 euros par mois, vous pourrez bénéficier, de manière assez classique, d'appels illimités 7 jours sur 7 vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Vous pourrez aussi bénéficier d'appels limités à 3h vers plus de 200 destinations à travers le monde. Vous pourrez aussi bénéficier de SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France.Au-delà de vos 60 Go d'internet mobile en France, vous pourrez aussi bénéficier de 15 Go supplémentaires en itinérance en Europe, dans les DOM, aux USA, au Canada en Suisse et en Andorre. Les appels, SMS et MMS sont aussi disponibles dans chacune de ces destinations, ce qui ne gâche rien pour les grands voyageurs.