Le forfait mobile SFR RED 30 Go à 5 euros par mois à vie !

Du rab de gigas

De la data en pagaille

Modifié le 07/06/2018 à 11h07

L'opérateur applique gratuitement un bonus de 29 Go de data par mois. Vous aurez donc droit à 30 Go de données par mois, pour le même prix !Une fois encore, la guerre des opérateurs téléphoniques fait rage, et c'est le client qui s'en frotte les doigts. C'est au tour de SFR via la gamme RED de dégainer une offre hyper agressive avec son forfait illimité 1 Go qui tombe à 5 euros par mois au lieu de 10 euros, et ce, à vie, tout en gagnant un bonus de 29 Go d'internet par mois.Lorsque l'on parle d'offre à vie, il faut comprendre que si vous souscrivez, le tarif de votre offre ne reviendra jamais à son niveau d'origine, contrairement à la plupart des baisses de prix qui sont limitées à 12 mois. Dernière information à savoir avant de souscrire, sachez que vous devrez débourser 10 euros pour acquérir votre carte SIM.Si ce forfait est présenté comme le forfait RED by SFR illimité 1 Go, dans les faits, il se rapproche plus de son équivalent 30 Go car l'opérateur y a appliqué un généreux bonus de 29 Go d'internet chaque mois. Pour 5 euros, vous bénéficierez donc d'appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et vers 200 destinations, ainsi que de 30 Go d'internet mobile en France.Histoire de, le forfait vous propose aussi de profiter de 3 Go d'internet mobile en Europe et dans les DOM, et vous fournira 1 Go de stockage dans le SFR Cloud. Précisons, si besoin est, que ce forfait est sans engagement, mais n'est valable que pour les nouveaux inscrits.