Le forfait mobile Bouygues B&You 20 Go à 4,99€/mois

Une offre illimitée... dans le temps

Un forfait solide

Modifié le 06/06/2018 à 12h06

La marque web de Bouygues, B&You, dégaine son offre massue du moment avec une baisse de tarif exclusive au web. Vous pourrez en effet souscrire au forfait illimité 20 Go pour seulement 4,99 euros par mois. Et comme le site le précise, cette offre dépasse le cadre habituel des 12 mois.Vous pourrez donc bénéficier ce tarif réduit jusqu'à ce que vous trouviez mieux ailleurs, car ce forfait est bien évidemment sans engagement. Vous devrez cependant débourser 10 euros à la souscription pour acquérir votre carte SIM. Attention toutefois, car cette offre n'est valable que jusqu'au 11 juin prochain.Qui dit forfait illimité, dit bien évidemment appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM. Côté internet, vous pourrez compter sur 20 Go de data, dont 2 Go utilisables en itinérance en Europe et dans les DOM. Tout dépassement sera bien évidemment facturé en supplément, donc gare à la consommation.Comme nous l'avons déjà précisé, vous pourrez bénéficier de ce tarif réduit au-delà des 12 mois habituels sur ce genre d'offres. Néanmoins, sachez que ce forfait est réservé aux nouveaux inscrits, et que vous devrez passer par le site de Bouygues pour y souscrire, exclusivité web oblige.