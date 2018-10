Les opérateurs francais ne veulent pas payer trop cher les fréquences 5G

Le jackpot italien inquiète les opérateurs français

Un partenariat avec l'État afin de moderniser le réseau actuel

La course à laest pleinement lancée ! Si les premiers terminaux compatibles ne sont pas encore annoncés par les constructeurs, lessont en pleine ébullition afin de préparer leurà l'arrivée de cette nouvelle norme de télécommunications.Néanmoins, ils ne sont pas prêts à dépenser n'importe quel montant pour obtenir auprès de l'État des. La Fédération française des télécoms tire la sonnette d'alarme, après les enchères complètement folles ayant eu lieu récemment en Italie.Les opérateurs transalpins ont dépensé sans compter afin de récupérer plusieurs fréquences 5G. Au total plus de 6,5 milliards d'euros ont été récupérés par l'État italien. Un vrai jackpot alors qu'il attendait 3 milliards au maximum de cette vente. Illiad, le groupe de Xavier Niel va par exemple dépenser 1,19 milliard d'€ et Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia, 2,4 milliards d'€.Pourtant, ces montants ne serviront pas aux infrastructures réseau ni à la modernisation des infrastructures existantes. La patronne d'Orange France, Fabienne Dulac, expliquait récemment ses réserves à propos du réseau 5G : «».Pas question donc pour les opérateurs français de revivre la situation vécue en 2000. À l'époque, les entreprises de télécommunication avaient dû dépenser des milliards de francs pour acquérir leurs fréquences. Ces énormes montants ont réduit drastiquement les budgets alloués au déploiement desdans le pays.Les opérateurs veulent conclure avec l'État français un « New Deal ». Cet accord demande aux opérateurs d'investir dans le réseau existant, de couvrir les zones blanches du territoire et d'améliorer la couverture 4G sur les trois prochaines années, pour un budget d'environ 3 milliards d'€ répartis entre les 4 opérateurs. En échange, le gouvernement leur autoriserait un renouvellement des fréquences automatiques et sans contrepartie financière, lors du lancement commercial de la 5G, prévu à l'horizon 2020.