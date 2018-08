Le forfait B&You 20Go à 4,99 euros par mois

To B&You or not to B&You

Engagez-vous qui disaient

Nous l'avons déjà répété à de nombreuses reprises, les opérateurs téléphoniques se livrent une guerre sans merci pour gagner vos faveurs, lançant en permanence des promotions sur leurs forfaits respectifs. Après Sosh, c'est au tour de, la marque web de, de proposer une offre sur son, qui passe àpar mois pour s'aligner sur la concurrence. Pas besoin de code de réduction ou autres artifices, il vous suffit simplement d'aller faire un tour sur le site de B&You Attention toutefois, car cette offre n'est valable que jusqu'au 4 septembre prochain, et il existe quelques restrictions et autres choses à savoir. Pour commencer, vous ne pourrez profiter de cette offre que si vous ouvrez une nouvelle ligne, de plus, vous devrez débourser 10 euros supplémentaires pour recevoir votre carte SIM.Pour 4,99 euros par mois, vous bénéficierez d'un forfait sans engagement incluant des appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM, ainsi que de 20 Go d'internet mobile, dont 2 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Sachez enfin que le tarif de 4,99 euros est garanti même après la première année, contrairement à ce que propose Sosh.Et si jamais vous trouvez que 20 Go de data, c'est un peu juste, sachez que vous pouvez, si vous vous dépêchez un peu, opter pour la version 30 Go de ce forfait. Jusqu'à ce soir, vous pourrez en effet souscrire à l'offre 30 Go, aux même conditions, pour 9,99 euros.