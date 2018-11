🔥 Forfait B&You illimité 40Go sans engagement, à vie à 9,99€

Un forfait attrayant

Appels/SMS/MMS illimités + 40 Go de données dont 4 Go utilisables en itinérance en Europe et DOM

Une version 60 Go à 14.99€/mois

frappe fort en cette fin d'année avec une très bonne offre sur son forfait 40 Go. La filiale low-cost de Bouygues nous propose ainsi un forfait mobile très complet :Le tout coûte seulement 9.99€/mois. Cerise sur le gâteau - ou sur le sapin de Noël, selon les goûts - c'est. Vous ne verrez donc pas le tarif s'envoler à l'issue de la première année comme c'est parfois le cas chez d'autres opérateurs.Le seul défaut de ce forfait réside finalement dans le fait qu'il est. Si vous possédez déjà un autre forfait chez cet opérateur, vous ne pourrez malheureusement pas souscrire à l'offre spéciale disponible jusqu'au 4 décembre 2018.Pour les plus gros consommateurs de Data, les purs et durs qui ne jurent que par Netflix et Molotov, B&You réserve un autre forfait illimité en promo :Là aussi, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine. Sur les 60 Go, 6 Go sont utilisables en roaming pour l'Europe et les DOM. Et bien entendu, c'est là aussi sans engagement, à vie.Comme pour l'offre ci-dessus, cette promotion est malheureusement réservée aux nouveaux clients B&You. Si vous cherchez à changer d'opérateur, c'est le bon moment. Cetten'est disponible que jusqu'au 4 décembre 2018 !