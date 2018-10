Bon plan : le forfait RED by SFR 40Go à 10 euros par mois à vie !

RED SFR Redemption

A la vie à la mort

Une fois n'est pas coutume, c'est sur le siteque vous devrez vous rendre pour découvrir, et vous inscrire à ce forfait. Il s'agit en effet d'une offre internet que vous ne pourrez pas trouver en boutique physique. A la base, ce forfait n'est autre que le forfait RED illimité 1 Go. Cependant, jusqu'au 15 Octobre, il bénéficie d'un bonus qui lui octroie 40 fois plus de gigas octets, le boostant à 40 Go par mois et ce, sans pour autant changer de tarif.En souscrivant avant la date fatidique, vous pourrez donc bénéficier de 40 Go par mois pour 10 euros, et ce, sans vous engager. Pour faire bonne mesure, vous pourrez aussi bénéficier de ce tarif à vie (comprenez par là, tant que vous ne décidez pas de changer de forfait). Comme c'est toujours le cas avec les abonnements SFR, vous devrez tout de même vous acquitter de 10 euros supplémentaires à la commande, afin de recevoir votre carte SIM.Comme la plupart des forfaits téléphoniques actuels, ce forfait RED by SFR 40 Go s'articule autours de trois axes. Les appels pour commencer. En souscrivant, vous bénéficierez d'appels illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que vers les DOM, a exclusion de Mayotte. Les appels ne pourront cependant pas excéder les trois heures, et vous serez limit à 200 destinataires par mois. Côté SMS et MMS, comptez aussi sur de l'illimité en France. Pour avoir un équivalent vers les DOM, vous devrez ajouter une option. Appels, SMS et MMS seront aussi disponibles en illimités depuis les DOM et l'Union Européenne.Dernière partie de ce forfait, la data. Vous disposerez de 40 Go d'internet mobile très haut débit en 3G et 4G sur le réseau SFR, ainsi que d'une enveloppe de 3 Go supplémentaire à utiliser en itinérance depuis l'Union Européenne et les DOM. En cas de dépassement du forfait 40 Go, vous serez automatiquement rechargé de 100 Mo pour deux euros et ce, jusqu'à quatre fois. Au-delà, l'accès au réseau sera bloqué jusqu'au mois suivant. Surveillez donc attentivement votre consommation sous peine de faire augmenter drastiquement votre facture.