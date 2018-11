Le forfait RED by SFR 50 Go plus l’abonnement Netflix à 20 euros par mois

Netflix and chill

Le duo gagnant

Quel forfait mobile sans engagement choisir en 2018 ?

Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur mobile pour 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !



Découvrez notre comparatif des forfaits mobile sans engagement

Pour profiter de cette offre pour le moins intéressante, vous devrez vous rendre sur le site de Red by SFR, qui, rappelons-le, officie uniquement en ligne. Il vous suffira ensuite de sélectionner le forfait 50 Go pour commencer la procédure d'inscription. Pour 20 euros par mois, vous bénéficierez de ce forfait, ainsi que d'un abonnement à Netflix.Pour votre information, sachez qu'il s'agit d'une offre sans engagement, mais que vous pourrez conserver autant que vous le voulez. Sachez aussi que vous n'aurez pas à débourser un centime de plus pour obtenir votre carte SIM, qui vous sera envoyée par la poste après inscription. Vous pourrez aussi conserver votre numéro si vous optez pour ce forfait en migration.Avec ce forfait RED by SFR, vous pourrez profiter de 50 Go d'internet mobile en France Métropolitaine. En cas de dépassement, vous serez automatiquement rechargé de 100 Mo pour 2 euros, dans une limite de 4 recharges, le forfait se bloquant au-delà. Pour le reste, vous pourrez compter sur des appels, SMS et MMS illimités 7 jours sur 7 en France Métropolitaine et dans les DOM.Vous pourrez aussi profiter de d'appels SMS et MMS illimités depuis l'union européenne et les DOM, ainsi que de 6 Go d'internet mobile supplémentaire. En plus de tout cela, vous obtiendrez aussi un abonnement à Netflix pour le service de base, c'est-à-dire que vous pourrez accéder au service sur un seul et unique écran, et ne bénéficierez pas des contenus en HD.