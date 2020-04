Skype emprunte à ZOOM sa fonction de personnalisation d'arrière-plan pendant un appel vidéo

Lire aussi :

Une fonctionnalité utile pour le confinement

Source : TechRadar

Plutôt que de flouter l'arrière-plan lors d'une visioconférence, Skype propose de le changer avec une image au choix.Skype reprendrait-il les idées de ses concurrents ? Dans sa dernière mise à jour, le logiciel de visioconférence de Microsoft introduit en effet une nouvelle fonctionnalité : la personnalisation de son arrière-plan pendant un appel vidéo.Cette fonction a notamment été popularisée par ZOOM , une des applications mises en lumière durant le confinement, et se révèle plutôt pratique si vous êtes en télétravail dans votre chambre, et qu'une visioconférence avec votre patron est à l'agenda...Attention cependant : la fonctionnalité n'est disponible qu'en téléchargeant la version disponible sur le site officiel de Skype - et non celle du Microsoft Store.