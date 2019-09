Avec Skype 8.52, vous pouvez enfin planifier vos appels de groupe

Le partage de contacts simplifié sur Skype desktop

Source : Neowin

Actuellement en cours de déploiement sur toutes les plateformes, la version 8.52 de Skype ajoute notamment la possibilité de planifier des appels de groupes sur PC comme sur appareils mobiles, explique. Les autres nouveautés de la dernière mise à jour varient cependant entre les versions de bureau et Android / iOS.Dans sa version de bureau, Skype 8.52 permet par exemple de partager plus facilement un contact. Pour ce faire, il suffit de cliquer et maintenir un profil dans la liste des contacts avant de le faire glisser dans une conversation. Skype demandera alors à l'utilisateur s'il souhaite ajouter ladite personne à la conversation ou simplement partager ce contact.La version Android iOS de Skype 8.52 se dote elle aussi d'une fonctionnalité bien à elle : le support du thème sombre intégral. Quelques nouveautés de moindre importance sont par ailleurs au programme de cette nouvelle version. Leur liste est accessible à cette adresse Skype 8.52 est disponible depuis le 16 septembre, mais sonn'est accessible que depuis le 20 septembre. Selon toute logique, vous avez probablement déjà reçu le sésame vers cette nouvelle version, dans le cas contraire, cela ne devrait plus tarder.