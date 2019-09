Skype s'enrichit de nombreuses fonctionnalités pour rendre le chat plus moderne

© Skype

Source : Neowin

Il n'y a pas d'âge pour devenir une meilleure version de soi-même.a beau avoir fêté ses 16 ans cette année, il lui reste encore de nombreuses pistes d'amélioration. Eten a concrétisé plusieurs, comme annoncé dans un billet de blog la semaine dernière.Tout d'abord, le logiciel de messagerie instantanée sera désormais capable de. Plus précisément, quand vous écrirez un message sans l'envoyer et que vous quitterez la conversation, votre texte sera dorénavant sauvegardé et tagué en «». Vous pourrez ensuite le reprendre, en rouvrant la fenêtre de discussion.Ensuite,intègre à présent la possibilité d'. Il suffit, pour cela, de faire un clic droit sur une conversation (ou d'appuyer longuement dessus, pour la version mobile ) et de choisir «». Vous pourrez alors retrouver facilement les éléments sélectionnés dans l'onglet dédié.Par ailleurs,entend faciliter le partage de fichiers et de médias. En effet, dans sa dernière version, l'outil permet deavant qu'il ne soit effectif. Il est alors possible de, ainsi que d'y accoler un message. De plus, les photos et vidéos partagées au même moment seront désormais, avec une vue façon mosaïque.Enfin, la dernière fonctionnalité n'est pas une totale nouveauté, puisqu'il s'agit du, qui avait déjà fait son apparition dans la version pour Windows . Cette option, qui permet de séparer les fenêtres de conversation de l'affichage principal avec la liste de contacts, est dorénavant également disponible sur macOS et Linux.