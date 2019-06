Le combat entre Skype et la justice belge, puis européenne aura duré trois ans

Source : Les Echos

Dans un rapport rendu il y a quelques jours, la(CJUE) affirme queest unLaa affirmé ce statut et a ainsiau tout juste reconnu opérateur télécom.C'est un véritable bras de fer qui a eu lieu entre laet la justice belge. Après trois ans d'attente, un arrêté a été rendu il y a quelques jours. Celui-ci confirme leplus précisément.est un service payant qui permet depour joindre une personne qui n'est pas connectée à la plateforme, que cela soit sur fixe ou mobile et cela à unEn 2016 déjà,avait été sanctionné en Belgique, avec unecar il n'avait pas été enregistré comme opérateur télécom. Cette sanction avait été décidée pour. Skype aura désormais les mêmes obligations que ces opérateurs, notamment celle de fournir, de proposer à ses abonnés des procédures simples et peu coûteuses, ou encore d'assurer la protection de leurs données ...