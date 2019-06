Le partage d'écran débarque sur Skype pour Android et iOS

© Skype

Le « screen sharing » Skype aussi sur iOS et Android

Des appels vidéos plus « clean »

Source : Neowin

Dès à présent, les utilisateurs desur leurs mobiles peuvent mettre à jour la précieuse application, et profiter ainsi de cette nouvelle fonction de «».», explique Skype sur son blog Pour y accéder, durant un appel, il suffit de sélectionner la, en bas à droite.annonce que cette nouvelle fonction estnotamment, avec la possibilité de partager une présentation Powerpoint par exemple.Pour l'occasion,a également revuen ce qui concerne les appels vidéos, et un simplesur l'écran permet désormais de faire disparaître partiellement les commandes, pour profiter pleinement de son appel. Un doubleaura pour effet deRappelons qu'il y a quelques semaines, ce même Skype proposait une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs delors d'un appel vidéo. Une manière simple et efficace de focaliser l'attention de son ou ses interlocuteur(s) sur soi tout en masquant un arrière-plan parfois peu flatteur...Autant de fonctions disponibles via la dernière version de Skype pour iOS et Android.