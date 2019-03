Microsoft bloque l'utilisation de Skype for Web sur les navigateurs hors Chrome et Edge

C'est le site Ars Technica qui révèle que la dernière mise à jour de la version web den'est plus supportée que par Google Chrome et Microsoft Edge. Elle intègre le support des appels vidéo HD ainsi que l'enregistrement des appels entre autres fonctionnalités.Firefox, Opéra ou encore Safari sontet leurs utilisateurs seront contraints de télécharger l'application de bureau pour pouvoir converser avec leurs proches sur Skype. Microsoft explique la chose par des problèmes desur ces navigateurs.Le site explique qu'aucune contrainte technique ne privilégie ces deux navigateurs par rapport à ses concurrents. Tous supportent à la fois le H.264 et le VP8. Les appels Google Hangouts pouvaient fonctionner dans Firefox, sans même installer un plug-in dédié.Microsoft va privilégier le moteur de rendu, qui est intégré à Google Chrome mais aussi bientôt au navigateur Edge, dont l'éditeur prépare une refonte technique totale pour mieux s'adapter aux technologies web modernes.Tout indique finalement que cette décision est plusque technique. Microsoft souhaite concentrer son travail en fonction de ce qu'il appelle la «». En d'autres termes, l'éditeur de Redmond va uniquement travailler à, qui représente plus de la moitié des parts de marché des navigateurs Internet aujourd'hui.Edge passant très prochainement à Chromium, Microsoft ne souhaite pas se disperser et déployer des investissements pour des navigateurs à la part de marché négligeable sur le plan mondial.Cela fait craindre à Ars Technica un web, ce qui équivaudrait à une situation inquiétante deet plus encore si d'autres entreprises comme Microsoft se décidaient finalement elles aussi à passer à Chromium.