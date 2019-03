Il est désormais possible d'enregistrer des conversations sur Skype for Web

Skype for Web fait le plein de nouveautés

Un petit mois après avoir proposé le flou d'arrière-plan annonce une nouvelle fonction pour, à savoir la possibilité d'enregistrer les appels. Une fonction qui concerne ici la version Skype for Web, cette dernière étant déjà disponible sur l'application.Ainsi, outre la possibilité de passer des appels vidéo HD, le nouveau Skype for Web permet également, histoire de garder un souvenir d'une conversation avec un proche ou simplement une trace d'une réunion professionnelle.Le panneau de notifications permet également de retrouver quelques nouveautés, dont notamment une nouvelle icône quique l'on aurait pu manquer. Une barre de recherche permet aussi deou une phrase en particulier dans une conversation.Rappelons que Skype for Web ne nécessite aucun téléchargement : il permet de se connecter et d'utiliser Skype directement à travers son navigateur, via cette adresse