Skype permet désormais de consulter votre chat et vos contacts en conversation

Une interface de conversation personnalisable

Microsoft continuer de chercher à améliorer l'expérience utilisateur sur son logiciel phare.Avec sa nouvelle mise à jour , Skype mise sur une nouvelle ergonomie sans pour autant toucher à ses fonctionnalités de base. Si vous êtes sur un appel, Skype vous permet désormais de glisser votre chat vers la droite et de laisser la partie gauche de votre écran à votre liste de conversations. La partie dédiée au chat peut d'ailleurs maintenant être redimensionnée selon vos préférences. Le bouton dédié au chat étant à droite, celui réservé aux appels instantanés est désormais placé à gauche de l'écran.En réalité, la version classique de Skype permet déjà de consulter la liste de conversations et le chat en même temps, mais elle coupe verticalement l'appel et le chat, ce qui pouvait déranger certains utilisateurs. Avec cette nouvelle version plus personnalisable, la solution est toute trouvée.