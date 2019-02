Skype : le flou d'arrière-plan (dopé à l'IA) débarque enfin !

Du flou (aussi) sur Skype

Parce qu'il est parfois bon de savoir masquer ce qui se trouve en arrière-plan (linge qui traîne, bébé qui fait des siennes, déco un peu bancale...),Déjà disponible sur d'autres plateformes,, et permet donc de flouter l'arrière-plan lors d'un appel vidéo. Via un simple curseur,tout en masquant un arrière-plan parfois peu flatteur.Microsoft précise que, qui a été formée à la détection de la forme humaine, pour nous aider à rester parfaitement nets pendant nos appels., permettant de passer un appel avec un flou d'arrière-plan aussi simplement et efficacement qu'un appel vidéo classique.Le géant américain précise toutefois : "" Nous voilà prévenus.Cet effet de flou est disponible sur la dernière version de Skype version desktop. A noter que. Microsoft précise que cette même fonction a déjà été déployée sur l'application Teams en fin d'année dernière.