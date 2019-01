Skype va vous permettre de flouter l'arrière-plan lors d'une visio

Un truc de flou

Passer ses appels vidéo n'importe où

Source : TechRadar

Comme pour d'autres de ses produits,propose un programme Insider pour son application, c'est-à-dire une version permettant de profiter des nouvelles fonctionnalités en avant-première. Et la dernière feature en date vous promet d'y voir moins clair.En effet, Skype offre à ses bêta-testeurs la possibilité delors de leurs conversations en vidéo. Il leur faut, pour cela, télécharger la dernière mise à jour, celle-ci n'étant disponible que dans la, pour Windows, macOS ou Linux.Une fois l'application lancée, il vous suffira d'effectuer un clic droit sur votre vidéo, ou de placer votre curseur sur le bouton Caméra, puis d'activer l'option correspondante. Votre arrière-plan sera alors dissimulé derrière un filtre diminuant sa netteté.S'il ne s'agit pas d'une fonctionnalité indispensable, ce flou peut se révéler bien utile dans certains cas. Si, par exemple, la disposition de votre bureau laisse penser au passage d'une tornade, mais que vous ne voulez pas afficher clairement votre propension au désordre, vous ne serez désormaisavant votre appel Skype.De manière générale, il est parfois difficile de trouver l'arrière-plan adéquat lors d'une visioconférence, à plus forte raison s'il s'agit d'une conversation sérieuse, comme un entretien d'embauche. Désormais, vous pourrez démarrer une discussion vidéo chez vous, dans n'importe quelle pièce,. Ce qui permettra à l'ensemble des interlocuteurs de ne pas se laisser disperser et de garder les idées claires.