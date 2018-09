Skype : l'enregistrement des appels enfin possible

A un clic du bonheur

Source : Skype blog

Sortie en août 2013,a rapidement su s'imposer comme la référence en matière de logiciel de messagerie et d'appel audio/vidéo. Cependant, il a également réussi la prouesse de se voir aussi rapidement abandonner, notamment à cause de son manque de fonctionnalité par rapport à d'autres logiciels similaires.Toutefois, depuis maintenant quelques mois,semble tendre à l'améliorer autant que possible. Ainsi, après la récente mise en place du chiffrement des conversations de bout en bout , Skype annonce aujourd'hui la possibilité de pouvoir enregistrer les appels, audios comme vidéos. Une fonctionnalité bien pratique, notamment pour les personnes utilisant le logiciel à des fins professionnelles.La procédure afin de pouvoir enregistrer ses appels est assez simple. En effet, il suffit de cliquer sur le symbole "+" en bas de l'écran, puis sélectionner "démarrer l'enregistrement" afin de lancer l'action. Une bannière apparaîtra alors afin d'informer tous les participants de la conversation que cette dernière est enregistrée.Une fois la discussion terminée, un lien sera ensuite posté dans la fenêtre de conversation, disponible durant 30 jours afin de permettre à l'utilisateur d'accéder à l'enregistrement de sa conversation, stockée dans le Cloud. Il pourra ensuite la partager au besoin.Cette possibilité est d'ores et déjà disponible pour toutes les plateformes, à l'exception de Windows 10. Microsoft ayant tout de même précisé qu'elle serait mise en place dans les semaines à venir pour ce dernier.