Skype : le chiffrement de bout en bout enfin là !

C'est pas trop tôt !

C'était une fonctionnalité particulièrement attendue des utilisateurs de Skype, notamment parce que déjà disponible sur un grand nombre d'autres applications ( WhatsApp par exemple), et c'est désormais chose faite Depuis peu, Skype offre la possibilité de démarrer des « conversations privées », option accessible dans le menu ou via le profil du destinataire, et permettant le démarrage d'un échange chiffré de bout en bout.Ainsi, lors de la sélection de l'option, le destinataire de la conversation privée se verra adresser un message lui indiquant que quelqu'un l'invite à rejoindre une conversation de ce type, et sera ainsi libre d'accepter ou non.Dans le cas d'une acceptation, une nouvelle fenêtre de conversation privée s'ouvrira alors.Actuellement, la seule limitation notable est qu'il n'est cependant possible de n'avoir qu'une seule conversation privée à la fois, qui peut toutefois être poursuivie sur différents appareils, du PC au mobile par exemple.