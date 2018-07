L'enregistrement des appels enfin sur Skype

La fin de Skype Classic

Modifié le 18/07/2018 à 10h15

Comme l'indique la firme sur son site web, la nouvelle version 8.0 de Skype propose désormais les appels vidéo HD gratuits « avec des réactions », une fonctionnalité permettant d'exprimer ses émotions à l'aide des émojis, que ce soit lors d'un appel vidéo ou de la mise en ligne d'un message. Il est aussi possible de partager des fichiers allant jusqu'à 300 Mo via un simple drag and drop vers la conversation. Microsoft met aussi en avant l'arrivée de la galerie multimédia, une nouvelle option avec laquelle les utilisateurs pourront trouver facilement les documents qui se trouvent dans la conversation.Néanmoins, l'une des nouveautés les plus notables est certainement le fait que Skype permet enfin d'enregistrer ses appels. Si la fonctionnalité semble pourtant basique, le logiciel de Microsoft n'en offrait pas la possibilité jusqu'ici. De fait, il est désormais possible d'enregistrer les appels. La firme précise que les conversations des utilisateurs seront stockées sur le cloud afin d'être facilement accessibles. Skype précise que le ou les participants à l'appel téléphonique et vidéo sont prévenus dès que l'enregistrement commence.Il y a quelques jours, la plateforme indiquait qu'elle lançait sa version 8.0, une mise à jour intégrant de nombreuses fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. Dans un communiqué , celle-ci précisait que l'ancienne version de son service d'appel n'aurait plus que quelques mois à vivre. Afin d'éviter les difficultés liées à la compatibilité entre les deux versions, l'ancienne version disparaîtra donc durant le mois de septembre. Si Skype Classic disparaît, c'est une nouvelle version plus épurée et plus fonctionnelle qui fait son arrivée.Pour la mise à jour, il suffit de se rendre dans « Aide » et « Mise à jour » ou de passer par le site officiel de Skype.