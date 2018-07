Coupe du monde : comment regarder France-Uruguay en streaming ?

Regarder le match au bureau : la marche à suivre

Vous êtes à l'étranger : comment faire ?

Modifié le 05/07/2018 à 15h50

Vous serez peut être au bureau, à l'étranger, ou pour les plus chanceux déjà en vacances et vous vous demandez sûrement comment vous allez pouvoir visionner le match en streaming depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone - et en HD, bien sûr.Vous êtes au bureau et vous ne disposez pas de télévision raccordée à la TNT : pas de panique, on a une solution !Il suffit de vérifier si le firewall de votre société permet d'accéder au service de streamingoupour visionner le match en direct. Si ce n'est le cas, nous vous conseillons d'utiliser un VPN () afin de pouvoir changer votre adresse IP et vous rendre virtuellement invisible.Vous pourrez ensuite accéder au service, et après inscription à MyTF1 ou Molotov, retrouver le match des Bleus avec les meilleurs commentaires de Bixente Lizarazu.Vous pourrez facilement visionner le match si vous êtes en France, en revanche c'est un peu plus compliqué si vous vous trouvez à l'étranger, en vacances ou en déplacement professionnel. Les services de streaming comme MyTF1 bloquent les adresses IP hors de l'Hexagone via la géolocalisation des IP, ce blocage est principalement lié à des questions de droit.D'accord, mais que faire dans ce cas-là?L'utilisation d'un VPN est encore une fois la solution !Que vous soyez en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ou encore en Asie, vous pourrez changer votre adresse IP pour qu'elle soit reconnue comme française et donc accéder librement au match en streaming, en HD et bien sûr, en direct.En général, les VPN proposés sur le marché sont très simples d'utilisation et leur installation est très rapide. Ensuite, il suffit de lancer MyTF1 ou Molotov et le tour est joué !On rappelle à toutes fins utiles que le(classé n°1 de notre comparatif 2018 ) propose actuellement une offre à 2,75€/mois pendant 18 mois.