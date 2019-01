BitTorrent lance sa propre cryptomonnaie : le BTT

Le BTT, fruit du rapprochement entre BitTorrent et Tron

Récompenser le partage de contenus

Source : Journal du Coin

Il y a quelques mois, l'entreprise BitTorrent Inc., éditrice deet, était rachetée par Tron , société spécialisée dans les cryptomonnaies. Une acquisition qui a fini par donner naissance à une nouvelle devise.En effet, BitTorrent a présenté hier sa cryptomonnaie, le. Celui-ci s'appuiera sur la blockchain de Tron et sera distribué via la nouvelle plateforme d'échange Binance Launchpad. Au lancement, 990 milliards de tokens BTT seront disponibles.Pour Justin Sun, fondateur de Tron et patron de BitTorrent, cette initiative constitue une nouvelle étape vers un «». Il s'agit également de la concrétisation du projet Atlas , dévoilé par le nouveau propriétaire de la plateforme en octobre dernier.L'objectif principal du BTT est en réalité d'inciter les utilisateurs à être plus actifs sur BitTorrent. En effet, jusqu'à présent, après avoir téléchargé un film ou une série via le logiciel, unne possédait aucune réelle motivation à contribuer au système, en partageant à son tour le fichier.Désormais, il pourra être, pour l'encourager à mettre ses ressources à disposition de la communauté. Cette rétribution sera alors proportionnelle à la durée du partage, ainsi qu'à la bande passante allouée. Justin Son voit ce nouveau système comme «», qui permettra aux utilisateurs de télécharger plus facilement et plus rapidement des fichiers, en s'appuyant sur la diffusion de pair à pair.