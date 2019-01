BitTorrent veut récompenser ses seeders avec de la cryptomonnaie

Project Atlas : intégrer BitTorrent à la blockchain de Tron

Vers une plateforme de distribution légale ?

C'est bien possible maintenant que la fondation TRON à mis la main sur BitTorrent dans l'objectif de développer un internet décentralisé.Leconsiste à connecter les 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs de BitTorrent à la blockchain de Tron et d'édifier ainsi «».Pour inciter les utilisateurs à adopter la nouvelle plateforme peer-to-peer, la startup va mettre en place tout un écosystème permettant aux, ceux qui partagent les fichiers, d'être récompensés par un jeton dédié (TRX). Ainsi, cette récompense ne sera pas basée sur le minage et l'extraction du TRX, mais seulement sur les ressources fournies pour le partage de fichiers (bande passante, temps de partage et stockage). Ce projet devrait permettre aux, ceux qui téléchargent les fichiers, de bénéficier des sources plus longtemps et avec une plus grande vitesse de téléchargement.Justin Sun, PDG et fondateur de Tron, a déclaré :On en sait encore peu et il faudra certainement attendre quelques temps avant que BitTorrent ne précise ses ambitions, mais la phase initiale du projet prévoit déjà de fournir des jetons aux, qui les dépenseraient pour stimuler le partage du fichier de leur choix. On peut ainsi penser que cette solution serait parfaite pour que les artistes indépendants diffusent leurs œuvres.En attendant d'avoir plus de réponses, Justin Knoll, responsable du projet Atlas, explique en quoi tout cela consiste dans la vidéo ci-dessous.