OneDrive devrait bientôt retranscrire fichiers audio et vidéo

Microsoft se transforme en expert de l'intelligence artificielle

accélère ses travaux en matière d'intelligence artificielle. L'éditeur de Redmond va intégrer au cours de l'année des outils de transcription audio et vidéo dans les différents logiciels de la suiteOneDrive for Business, la suite dédiée aux professionnels sera capable par exemple de transcrire en temps réel les propos d'un interlocuteur, lors d'un meeting vidéo en passant par l'outil de conversation Microsoft Stream. L'outil bénéficie également d'une détection des visages et de sous-titres automatiques.Les transcriptions apparaîtront également à côté des fichiers utilisés ou sélectionnés, lorsqu'ils sont consultés dans OneDrive, et ce de manière automatique. Microsoft précise dans un billet de blog que 320 types de fichiers différents seront pris en charge par l'intelligence artificielle. La recherche des fichiers va être également améliorée, avecet non plus seulement par le nom du document.Microsoft va permettre un partage des fichiers entre collaborateurs plus malin en recommandant automatiquement des documents susceptibles d'être pertinents selon le moment et le contexte d'une conversation dans un groupe de travail (par exemple un PowerPoint prêt à être envoyé après une réunion d'équipe). En effet, Microsoft a lancé il y a quelques mois Microsoft Teams, son alternative à Slack permettant à différents utilisateurs d'échanger du texte et des documents de travail dans un espace dédié.Tous ces outils sont une nouvelle étape dans la transformation de l'entreprise qu'opère Satya Nadella, PDG de Microsoft depuis 2014. Le nouveau patron a orienté le géant du logiciel vers l'intelligence artificielle et le cloud-computing. Une initiative couronnée de succès: le chiffre d'affaires du géant du logiciel a dépassé les 100 milliards de $ en 2017, une première historique.