Adobe Lightroom se met à jour : quelles nouveautés pour cette nouvelle version ?

Le logiciel de retouche de photospropose ce mois-ci sa dernière version. Pas de révolution en vue, mais des fonctionnalités intéressantes pour aider, de manière plus fluide, les photographes professionnels et amateurs à améliorer le rendu de leur travail.Dans cette nouvelle version, plus besoin de jongler entre les différentes interfaces,. Tout est concentré sur la même fenêtre, il suffit de suivre les instructions interactives et de déplacer le curseur en fonction. Un accompagnement pas à pas appréciable, mais qui perd évidemment de son intérêt une fois le logiciel maîtrisé.Dans cette même volonté d'accompagner le photographe dans son perfectionnement, Lightroom propose un ensemble de photos à utiliser comme des modèles, avec le détail des modifications qu'elles ont subies.et comprendre les techniques qui marchent.Pour les tutos et autres photos dédiées à l'apprentissage du logiciel, Adobe se targue d'avoir fait appel à des spécialistes de la didactique et de l'image comme Matt Kloskowski ou Katrin Eismann. Une idée qui laisse supposer une utilisation agréable et peut, pour les plus réceptifs, donner la sensation de se voir enseigner des astuces de pros.Autre nouveauté, il est à présent possible d'inviter par e-mail d'autres utilisateurs. Une fois les images intégrées à la galerie, la résolution complète du format ajouté est accessible, celle du format brut aussi.Lightroom se veut également pensé pour tous ceux qui aiment partager des photos en masse. Grâce à cette fonctionnalité, il n'est pas nécessaire de saisir l'adresse électronique de tous les contacts avec qui l'on souhaite partager nos images, les utilisateurs peuvent avoir accès simplement par autorisation du photographe.Les dernières mises à jour de Photoshop Lightroom sont disponibles aujourd'hui sur iOS et Android. La nouvelle version d'Adobe Lightroom sera bientôt disponible sur Mac et sur Windows. Dans ces OS, le menu d'aide (icône « ? » en haut à droite de la fenêtre) y a été élargi et propose à présent des tutos intégrés. Toujours dans l'idée de faciliter l'utilisation, un accompagnement à la recherche a été créé pour tous les outils.