Création et retouche graphique : 7 logiciels pour remplacer Photoshop

Pixlr Express permet de réaliser des retouches photo en quelques clics. Très facile à prendre en main, il propose les fonctionnalités de base de la retouche d'image. Cependant, comme son nom l'indique, il rend service pour des petits projets rapides mais n'a pas vocation à remplacer des logiciels complets si vous souhaitez réaliser des retouches importantes. L'export aux formats .JPEG et .PNG seulement et l'absence de système de calques, notamment, sont contre-indiqués pour les projets ambitieux.

Pixlr Editor, beaucoup plus complet, s'approche plus des fonctionnalités basiques d'un Photoshop. En plus des filtres et des outils classiques, Pixlr Editor propose quelques options appréciables : calques, courbes de niveaux ou encore correction des couleurs. Bien que très complet, ce programme en ligne reste tout de même limité : impossible de travailler en CMJN, et exports limités aux foramts .JPEG, .PNG, .TIFF, .BMP et .PXD.

Disponible sur Windows 2000/XP, macOS Tiger et supérieur, Linux.Coût : gratuit.Vous connaissez peut-être déjà Gimp, découvrezDéclinaison de l'alternative gratuite àla plus connue, Gimp Shop est une version relookée dont le design s'approche plus du logiciel d'Adobe. On y retrouve donc la plupart des modes, raccourcis et fonctionnalités bien connus des utilisateurs de Photoshop.Si l'interface familière permet une prise en main plus rapide,reste sans surprise plus limité que l'usine à gaz d'Adobe et ne conviendra sûrement donc pas aux exigences de professionnels de l'image et de l'imprimerie.Le petit plus : on apprécie grandement le site de Gimpshop pour les nombreux tutoriels qui permettent de bien appréhender le logiciel.Disponible sur Windows Vista et supérieur, macOS Tiger et supérieur, Linux.Coût : gratuit (et libre).est le plus gros - et le plus ancien (22 ans !) - concurrent libre et gratuit de. Ce n'est pas un hasard : ultra-complet, il propose une grande partie des fonctionnalités du logiciel d'Adobe, et offre les mêmes outils pour s'y retrouver facilement : calques, filtres, pinceaux et baguette magique font ainsi partie de l'arsenal Gimp.Libre et gratuit,a tout pour plaire, y compris la capacité à lire et à exporter des .PSD (fichiers Photoshop). Avec une limite en taille tout de même : au-delà de 4 Go (ça laisse de la marge), un fichier .PSD se transforme automatiquement en .PSB, et ce dernier format n'est pas pris en charge parUn logiciel idéal pour des retouches et des créations légères, mais pas encore assez complète pour satisfaire les professionnels de l'image, donc.Disponible en ligne.Coût : gratuit.est un programme en ligne qui permet de retoucher des images en toute simplicité. Il est accessible en deux versions :Disponible sur Windows 7 et supérieur, macOS Lion et supérieur.Coût : 54,99€ sous licence (version d'essai gratuite de 10 jours).est un logiciel à l'interface moderne et intuitive. Calques, filtres, masques, gestion des fichiers .PSD, travail des RAW... Il offre une solution complète et globale pour faire de la retouche graphique. On apprécie aussi les options disponibles, comme la gestion des panoramiques et la modélisation d'une source lumineuse.La particularité d'Affinity Photo, que les addicts aux couches de calques apprécieront : il propose plusieurs espaces de travail (chacun équipé d'outils spécifiques) pour chaque type de modification que l'utilisateur fait subir à l'image initiale. On trouve donc un espace développement photo, un espace de post-traitement, un espace liquidy pour déformer les images à l'envi, et un espace d'exportation.Disponible sur Windows Vista et supérieur.Coût : 62,99€ sous licence (version d'essai gratuite de 30 jours).de Corel est l'un des plus anciens logiciels de traitement d'image. (Mais si, vous savez, on a tous eu ce boîtier CD qui traînait quelque part sur le bureau...). Il reprend l'essentiel des fonctionnalités de: gestion des calques, ajustements locaux, masques, développement RAW, support des scripts...dispose en plus d'une interface de gestion des photos qui ressemble à, de la reconnaissance des visages et de géolocalisation des photos. Il est également équipé d'une bibliothèque de modèles pour les projets, idéale pour de la créationDisponible en app pour tablettes et smartphones.Coût : gratuit.Adobe propose depuis quelques temps une version en ligne gratuite despécialement dédiée aux tablettes et smartphones ! Cette version allégée est amplement suffisante pour appliquer des retouches simples en quelques mouvements : cropping, redimensionnement, modification des niveaux de luminosité et des balances de couleurs ou encore filtres préconçus à la Instagram.On apprécie la possibilité d'héberger jusqu'à 2 Go de fichiers image ou vidéo sur, le service gratuit proposé par Adobe !Disponible sur Windows 7 et supérieur.Coût : gratuit.Plutôt épuré,est un logiciel est aussi très léger : 6,7 Mo sur la balance. Il gère néanmoins les indispensables deainsi que l'édition par calques pour une retouche photo plus précise. Et comme tous les outils présentés dans cette sélection, il dispose de tous les outils et fonctionnalités pour appliquer des filtres spéciaux en quelques clics.Chose suffisamment rare pour être soulignée,est équipé d'une fonction d'annulation illimitée, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, vous pourrez revenir en arrière jusqu'au début de la transformation en utilisant la combinaison CTRL+Z.Vous qui cherchez une alternative à Photoshop, vous voilà servi ! Vous n'avez plus qu'à faire votre choix pour commencer à retoucher vos photos et réaliser vos projets créatifs. Il vous faudra sans doute faire preuve d'un peu de patience pour prendre en main votre nouvel outil, mais le résultat en vaut la peine !