Adobe annonce la version complète de Photoshop CC sur iPad pour 2019

Voilà plus de 30 ans que la première version d'Adobe Photoshop a été lancée, le 1er janvier 1988.S'étant rapidement imposé comme la référence en matière de traitement et de retouche photographique, le logiciel de la firme américaine reste encore très utilisé aujourd'hui.Bonne nouvelle, sa popularité devrait continuer d'augmenter puisque Adobe a récemment indiqué que la version tablette de son programme arriverait dès 2019 sur iPad.Que les artistes et autres professionnels de la photo se rassurent, la version tablette prévue pour l'année prochaine sera bel et bien complète. Entendez par là, point de version allégée spécialement prévue pour les iPad, il s'agira bien du logiciel complet accompagné de toutes ses fonctionnalités qui sera bientôt proposé.Une version complète dont la seule différence notable sera qu'elle aura été entièrement repensée afin de répondre à un usage tactile. Une toute petite différence certes, mais sur laquelle les ingénieurs Adobe travaillent depuis déjà 18 mois.Autre bonne nouvelle, il sera possible de débuter un projet sur ordinateur puis de le continuer sur tablette, et vice-versa.Nos confrères de The Verge ont d'ores et déjà eu la chance de pouvoir tester cette version "BETA" de Photostop pour iPad et semblent convaincus par les possibilités qu'elle offre.Bien que leur version ne possède pas encore toutes les fonctionnalités de celle sur ordinateur, le testeur en parle tout de même comme d'une version similairePoint de date de sortie ni de prix pour l'instant, il faudra attendre que le projet continue de se développer afin de répondre à ces questions.