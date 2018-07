Formation détourage sur Photoshop : êtes-vous toujours à l’âge de la plume ?

© Adobe



de sélectionner un sujet dans une image d'un simple clic ;

un paramétrage des pinceaux simplifié ;

le réglage amélioré du niveau de décontamination des couleurs ;

le redimensionnement automatique des moniteurs Haute Résolution.

Formation gratuite aux outils de détourages en Live

Modifié le 24/07/2018 à 11h50

Faut-il encore présenter Photoshop , le plus renommé des logiciels de retouche photo ? Utilisé au quotidien par des millions de personnes dans le monde, ce logiciel est indispensable pour de nombreux infographistes ainsi que dans de nombreuses professions comme le, la photographie, le, le3D ainsi que tous les métiers de l'audiovisuel. Pour certains métiers, maîtriser Photoshop est presque aussi essentiel que d'utiliser un logiciel de traitement de texte !Graphistes, professionnels et amateurs apprécient sa polyvalence et ses mises à jour régulières, qui en font un logiciel central et de plus en plus accessible dans l'écosystème des logiciels Adobe.De la version 1.0 à la version CC 2018, en passant par les versions CS, Adobe n'a eu de cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités, de méthodes de travail et d'outils. L'apparition des filtres, des masques ou des effets ont par exemple fait la renommée du logiciel.En 2018, Adobe améliore les fonctions de sélections de Photoshop CC2018 en s'appuyant sur son Intelligence ArtificielleLes nouveaux services et fonctionnalités de la dernière version en date permettent : Photoshop ayant évolué pour répondre aux besoins des professionnels de l'image, sa palette d'outils est devenue très vaste. Plusieurs techniques permettent même d'atteindre un résultat similaire... chaque utilisateur ayant ses préférences et habitudes.Le détourage étant certainement la fonction la plus utilisée, Elephorm vous propose d'assister à sa formationdédiée à l'évolution des outils de détourage du logiciel d'infographie d'Adobe.À travers des mises en situation concrètes, vous pourrez comparer les différentes méthodes pour détourer une image ou un élément avec Photoshop. Avec l'aide un professionnel, vous découvrirez comment gagner en rapidité et en productivité sur ce logiciel.Cette formation est donnée par, un formateur passionné et enthousiaste. Expert sur la suite Adobe, Stephan a fait de la transmission des connaissances un mode de vie en étant au plus près des besoins utilisateurs et en adaptant sa pédagogie au contexte professionnel sans cesse en mouvement. Son objectif : rendre autonomes les utilisateurs, leur apporter de la méthodologie et surtout du plaisir.Rendez-vous le mardi 24 juillet à 18h à cette adresse pour découvrir si vous garderez votre technique de détourage fétiche !