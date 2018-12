Remove.bg détoure automatiquement vos photos avec le deep learning

Bluffant d'efficacité



Essai de détourage via Remove.bg. © Remove.bg

Quid des données personnelles ?

D'après la politique de confidentialité de Remove.bg (accessible s'engage à supprimer la photo originale et le résultat de la suppression au bout d'une heure. D'après la politique de confidentialité de Remove.bg (accessible ici ), le site transfère vos photos en utilisant le protocole SSL/TLS puis opère la suppression de l'arrière-plan de l'image. Le site assure ne transmettre vos photos à aucune entreprise ou tierce partie, et

En matière de détourage, chacun à sa petite technique. Un petit coup de gomme d'arrière-plan pour les uns, de baguette magique pour les autres, et les plus perfectionnistes jouent de la courbe de Bézier avec l'outil plume de Photoshop pour arriver au résultat le plus propre possible.Et si on vous disait qu'il vous suffit maintenant d'votre image sur Remove.bg pour que cela se fasse automatiquement en 5 secondes ?Votre serviteur s'est livré à de nombreux tests avec l'outil, et je dois reconnaître que son efficacité est tout bonnement bluffante. Tout d'abord par sa simplicité :Il vous suffit de vous rendre sur le site, et de rechercher sur votre ordinateur un portrait à détourer. Notez que l'outil fonctionne également avec une image déjà en ligne, par le biais de son URL.votre portrait, patienter cinq secondes et ... tadaaaa. Vous voyez directement le résultat. S'il vous convient, ne vous reste qu'à télécharger le fichier png pour pouvoir vous livrer à vos montages photo les plus loufoques., on remarque que Remove.bg fonctionnera d'autant mieux que le sujet de la photo est clairement détaché de son arrière-plan. Plus la scène sera complexe à analyser par l'algorithme, plus la tolérance sera grande lors du détourage et pourra donner lieu à des petits oublis par-ci, par-là.