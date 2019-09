McDonald’s veut automatiser la prise de commande au drive

Un système plus rapide et plus précis

L'innovation pour se différencier

Source : Bloomberg

Pourra-t-on bientôt éviter tout contact social en allant chercher à manger ?avance en tout cas dans cette voie, avec l'acquisition de la start-up. La firme n'a toutefois pas dévoilé le montant du rachat.Car la jeune entreprise développe une technologie de, dédiée à une utilisation dans les chaînes de restaurants. Pour McDonald's, l'idée serait donc de. Celles-ci seraient ainsi postées au premier guichet du drive et enregistreraient automatiquement les commandes, avant de les transmettre en cuisine.L'objectif est double : améliorer la précision de la prise de commande etau drive, pour diminuer l'attente. D'après la start-up, la technologie serait actuellement suffisamment élaborée pour enregistrer des exigences particulières (par exemple, un hamburger sans oignon, ni sauce).Le système est aujourd'hui déjà, situés dans la région de Chicago (États-Unis), avant d'envisager un déploiement à l'échelle nationale, puis à l'international. La priorité serait donnée, en premier lieu, aux autres pays anglophones, avant d'intégrer une deuxième langue (le français ?).Le rachat d'Apprente s'inscrit dans uneplus large de McDonald's. Car la marque américaine doit faire face à une concurrence intense sur son territoire. Et si les résultats du groupe restent positifs (+6,5 % des ventes par restaurant aux États-Unis au dernier trimestre), son nombre de visiteurs a néanmoins décru.Par conséquent, McDonald's a commencé à multiplier les. Cela s'est notamment traduit par une prise de participation chez Plexure Group, qui développe des applications mobiles, et l'acquisition de Dynamic Yield , qui aide l'entreprise à effectuer des suggestions pertinentes à ses clients, à partir de données personnelles et de facteurs externes (heure, météo, circulation...). Et donc à présent l'automatisation progressive du drive.