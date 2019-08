Le Luxembourg, où Amazon a ses quartiers européens, a lancé une enquête sur l'assistant Alexa

Le Luxembourg veut savoir comment Amazon traite les données personnelles des utilisateurs d'Alexa



Ces affaires rappellent que les données personnelles doivent être partagées avec précaution



Lire aussi :

Google Nest pourrait révolutionner la smart home mais se heurte à la vie privée



Source : CNBC

Le, pays où se situe le siège social d', demande des explications sur le fonctionnement d'L'organisme luxembourgeois de la protection de la vie privée a demandé à Amazon des éclaircissements sur les pratiques du géant américain en matière de. L'autorité souhaiteà chaque fois qu'un utilisateur interagit avec son enceinte connectée Echo ou n'importe quel autre appareil équipé d'Alexa.Le Luxembourg a confirmé à l'agence Reuters être en discussions avec Amazon pour obtenir tous ses renseignements, mais se refuse à donner plus d'informations sur le sujet, pour respecter le secret professionnel, selon un porte-parole de l'institution.Les GAFAM sont actuellement dans l'œil du cyclone après la publication d'articles ces derniers jours expliquant que certains de leurs sous-traitants étaientenregistrées par les assistants vocaux, que ce soit Alexa, Siri Google Assistant ou encore Skype et Cortana pour Microsoft Les constructeurs ont immédiatement réagi en stoppant net ces analyses et en promettant des réglages supplémentaires pour que les utilisateurs puissentle partage de leurs conversations.Si ces pratiques ne sont pas nouvelles, cette mise en lumière a eu au moins le mériteet de la confidentialité.