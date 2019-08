Apple et Google vont arrêter (temporairement) d'écouter ce qu'enregistrent leurs assistants

© Mack Male / Flickr

Nos conversations privées étaient parfois enregistrées à notre insu par les assistants vocaux

Google et Apple stoppent les analyses humaines et réfléchissent à plus de transparence

Source : 9to5Google

Il y a de cela quelques jours, nous avons appris que nosétaient bien moins cloisonnés que nous le pensions . En effetouenvoyaient une petite portion des requêtes formulées à Siri ou Google Assistant à des sous-traitants pour analyser la comportement de la reconnaissance vocale et améliorer la compréhension.Seulement, les assistants se déclenchent régulièrement par inadvertance et il n'était pas rare que les employés obtiennentleur permettant d'identifier les utilisateurs.À la suite de cette découverte, lede Hamburg, en Allemagne (HmbBfDI) a décidépour une durée de trois mois. En application du, cette décision s'applique dans tous les pays de l'Union européenne.indique désormais avoir stoppé le transfert de ces extraits audio, qui ne représentent selon elle queenregistrées par les assistants vocaux, et utiliser ce temps pour «».n'a, pour sa part, pas attendu une décision des pouvoirs publics pourpassées avec. La Pomme explique également qu'elle va proposer un bouton permettant aux utilisateurs de Siri de, ce que propose depuis longtemps Google, même si cette option n'est pas des plus visibles.Le constructeur californien, qui voit son image de chevalier blanc de laécornée, se devait de réagir vite pour éviter que l'affaire ne prenne plus d'importance. Leavait d'ailleurs aussi invité Apple à stopper ces pratiques.