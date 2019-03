Après Alexa ou Siri, découvrez Q, la voix virtuelle qui n'est ni masculine ni féminine

Une initiative inclusive

Source : Digital Trends

Certains utilisateurs peuvent reprocher aux assistants vocaux, tels qu'Alexa, Siri ou Cortana, d'avoir trop souvent recours à des voix féminines. Ce qui pourrait renforcer les stéréotypes sexistes. Mais les critiques sur le genre de ces assistants intelligents ne s'arrêtent pas là.Car d'autres observateurs pointent du doigt les défauts de ces programmes en matière d'inclusion. En effet, les individus non binaires (ni hommes ni femmes) pourraient se sentir exclus, en côtoyant des voix uniquement masculines ou féminines.C'est pour cela que des développeurs danois ont mis au point, une. Pour parvenir à ce résultat, ils ont enregistré des dizaines de voix et déterminé le spectre de fréquences idéal d'une voix considérée comme neutre du point de vue du genre.Pour l'heure, Q n'est pas vraiment un assistant vocal, il ne s'agit que d'une interface en ligne. Si vous êtes intéressé·e·s par cette expérience, vous pouvez vous rendre sur le site Genderless Voice . Et réagir à ce sujet dans les commentaires, pour faire entendre votre voix. Quel que soit votre genre.