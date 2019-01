Et le RGPD ? L'administration britannique stocke des millions d’empreintes vocales

Un système d'authentification par la voix

Une méthode contraire aux principes du RGPD

Source : The Register

Le) est la principale agence fiscale du Royaume-Uni. En janvier 2017, elle a proposé un nouveau système d'authentification aux citoyens du pays, qui s'est en réalité avéré contraire au. Car, si le Brexit est en cours, le Royaume-Uni était bien membre de l'UE au moment de l'entrée en vigueur du règlement.L'idée initiale du projet était de permettre aux contribuables britanniques de s'identifier grâce à leur voix, quand ils contactaient les centres d'appel du HMRC. Il leur suffisait de prononcer la phrase demandée, et leur empreinte vocale était alors enregistrée. Un an et demi après sa mise en place, le système avait ainsi stocké les voix de plus de 5,1 millions de Britanniques.Le problème, c'est que l'administration promettait que les utilisateurs auraient le choix de ne pas recourir à cette. Mais d'après l'ONG, il était quasiment impossible de contourner le nouveau système. De plus, le HMRC n'offrait aucun moyen de demander la suppression des enregistrements.Ces manquements ont poussé Big Brother Watch à dénoncer l'illégalité du dispositif en juin 2018, notamment en vertu du RGPD, apparu depuis. Ce qui n'a pas empêché l'administration britannique de collecterces six derniers mois.Mais l'association est tout de même parvenue à faire bouger les choses. En effet, le HRMC a revu son système, pour permettre aux citoyens de pouvoir en sortir. D'après Big Brother Watch, plus de 160 000 Britanniques ont déjà demandé l'effacement de leur enregistrement vocal.Un premier pas encourageant pour l'association, qui n'entend toutefois pas s'arrêter là. Elle continue de dénoncer l'enregistrement d'identifiants vocaux de millions de personnes sans leur consentement, et réclame par conséquent la suppression de l'ensemble de ces données.