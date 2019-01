CES 2019 - Samsung va prochainement intégrer les services Google dans son assistant Bixby

Google à la rescousse de Bixby

Le moteur de recherche en profite pour se faire une place sur les TV Samsung

Source : Fredzone

a encore du travail à faire autour de son. L'intelligence artificielle du constructeur coréen est loin d'égaler celle de ses concurrents Amazon ou Google, et les utilisateurs des smartphones Galaxy ont rapidement boudé cette fonction.Pourtant Samsung ne désespère pas et continue d'améliorer son assistant vocal au fil des mois. En plus du développement d'enceintes connectées , dont le lancement est prévu cette année, le constructeur annonce qu'il va très prochainement intégrer plusieurs services de Google àet pas des moindres.etvont être proposés à l'utilisateur directement depuis l'assistant vocal. Il sera possible de demander un itinéraire à Bixby pour qu'il ouvre automatiquement le logiciel de navigation de. Les recherches de vidéos seront également gérées et renverront sur la célèbre plateforme de streaming. Enfin, Gmail sera intégré à Bixby, permettant à l'assistant de chercher les différents mails et de les lire à voix haute si l'utilisateur en fait la demande.Ce partenariat n'est pas à sens unique et Google a réussi en contrepartie à pousser son propre assistant vocal dans les téléviseurs du coréen. Les utilisateurs munis d'unpourront contrôler à la voix certaines fonctionnalités de leurs téléviseurs, et même l'allumer sans toucher un seul bouton de la télécommande.Le moteur de recherche n'a cependant pas réussi à intégrer Google Assistant directement dans l'interface de la TV, Samsung envisageant vraisemblablement d'y intégrer Bixby à l'avenir.