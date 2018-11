Guerre des assistants vocaux : Huawei veut challenger Alexa et Google Assistant

Conquérir le marché des assistants en dehors des frontières chinoises

Pas le droit à l'erreur

Aujourd'hui, le marché des assistants personnels se partage entre deux acteurs de poids que sont :et. Samsung tente tant que bien mal de se frayer un chemin avec sa technologie, une intelligence artificielle loin d'être aboutie - et indisponible en Français. Mais ce segment pourrait bientôt être rejoint par un autre géant de la tech' :Le second plus important constructeur de téléphones portables , derrière Samsung et devant Apple, s'est au fil des années imposé comme l'un des leaders du secteur. A tel point que la firme de l'Empire du Milieu a revu ses ambitions à la hausse, à en croire Richard Yu, PDG de la société, interrogé dans le cadre d'une interview réalisée par CNBC . Selon lui, son assistant Xiaoyi, uniquement disponible en Chine à l'heure actuelle, devrait s'exporter à l'étranger., a-t-il déclaré. En d'autres termes, Richard Yu explique de manière explicite la stratégie du groupe : améliorer Xiaoyi de sorte à ce qu'il s'invite, à l'avenir, dans les appareils mobiles et autres produits domotiques de la marque.A titre d'exemple, l'IA Cube, l'enceinte intelligente de Huawei dévoilée à l'occasion de l'IFA 2018 , en août dernier, est propulsée par l'assistant Alexa. Dans l'idée, M. Yu souhaiterait se désolidariser de ce type de partenariat en intégrant ses propres technologies intelligentes. Pour ce faire, il sera nécessaire de proposer un assistant suffisamment abouti et efficace pour concurrencer les leaders du domaine. Faute de quoi Huawei se tirera une balle dans le pied.