Spotify déploie une fonction pour "cacher" les morceaux d'une playlist

Lire aussi :

Spotify refond votre page d'accueil et met désormais vos favoris plus en avant



Une nouvelle fonction pour les abonnés Premium Spotify

Source : SlashGear

Soucieux de chérir ses quelque 125 millions d'abonnés payants , le service de streaming musical Spotify déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité, disponible sur l'application iOS et Android . Cette dernière permet de masquer le ou les morceaux d'une playlist, afin d'affiner la pertinence de cette dernière.Vous n'êtes pas fan de, deou dedans la Playlist « Génération 90 » ? Qu'à cela ne tienne, en quelques clics, il est possible de masquer les morceaux en question, qui seront donc automatiquement « skippés » par l'application. Bien sûr, il est possible de réintégrer les morceaux précédemment masqués en cas de besoin.Une nouvelle fonctionnalité plutôt bienvenue donc, réservée aux abonnésde Spotify, soit tous ceux qui disposent d'un abonnement payant (9,99€/mois). À noter que cette dernière est actuellement en cours de déploiement sur iOS comme sur Android. À vos playlists !