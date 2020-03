Spotify Kids se lance aux Etats-Unis... et en France !

Lire aussi :

Source : Engadget

Spotify Kids est en effet disponible dans une poignée de nouveaux pays, dont la France, à condition toutefois de disposer d'un abonnement « Spotify Famille ».Il y a quelques semaines, on apprenait que Spotify Kids allait être inclus pour tous les abonnés à un forfait Famille. Une application dédiée aux plus jeunes donc, sans la moindre publicité, mais dont on ne connaissait pas la date de disponibilité en France.C'est donc avec surprise que nous découvrons que le géant Spotify vient d'officialiser le lancement de Spotify Kids aux Etats-Unis, au Canada... et en France ! Dès à présent, il est possible de télécharger, gratuitement, cette nouvelle application, qui dépend (rappelons-le) d'un abonnement Spotify Famille.Au démarrage, Spotify Kids demande uniquement le nom et l'âge de l'enfant. Ces informations permettent à l'application de proposer le contenu le plus approprié à l'enfant et de personnaliser son expérience. «», explique Spotify.Rappelons que l'application est déjà disponible en Irlande, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, au Mexique, en Argentine ou encore au Brésil. Spotify Kids propose plus de 125 playlists et plus de 8 000 contenus (musiques, histoires, livres audio, berceuses...) à écouter, sélectionnés «» par les experts de chez Spotify.», explique l'entreprise.