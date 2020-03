Coronavirus : Spotify lance une plateforme pour venir en aide aux musiciens

Un dollar versé par Spotify pour chaque dollar récolté

Bientôt un outil de collecte de dons pour les artistes

Source : Engadget

Presque tout le monde est affecté par les mesures sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus. C'est notamment le cas de l'industrie musicale, qui a récemment vu un nombre colossal d'événements être annulés, entraînant irrémédiablement un manque à gagner.Pour soutenir les artistes durant cette crise, Spotify a dévoilé son site Spotify COVID-19 Music Relief . Le but de cette initiative est de récolter des dons au profit des personnes travaillant dans ce secteur, via des organismes vérifiés. Pour l'instant, ces derniers sont au nombre de trois : MusiCares, un fonds dédié à la solidarité pendant la crise sanitaire actuelle, Help Musicians, qui vient en aide aux musiciens qui connaissent des difficultés financières, et la PRS Foundation, qui soutient les interprètes, auteurs et compositeurs.Mais l'entreprise ne se contente pas d'inviter ses utilisateurs à se montrer généreux. Elle a ainsi indiqué qu'elle doublerait les dons recueillis, dans une limite de 10 millions de dollars. C'est donc un total de 20 millions de dollars (environ 18,4 millions d'euros) que la société suédoise espère redistribuer grâce à cette opération.Par ailleurs, Spotify a annoncé qu'elle allait proposer un outil directement aux artistes, pour leur permettre de lancer leur propre campagne de dons. Sur leur profil, ils pourront ainsi faire appel à leur communauté, pour leur compte ou celui d'un autre artiste dans le besoin.Cependant, cette fonctionnalité n'est pas encore prête, et la plateforme n'a pas donné davantage de détails quant à son fonctionnement. Elle encourage simplement les artistes intéressés à s'inscrire, afin d'être prévenus dès qu'elle leur sera accessible.