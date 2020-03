Spotify refond votre page d'accueil et met désormais vos favoris plus en avant

Un nouvel écran d'accueil pour Spotify

Rien de révolutionnaire non plus

Source : 9to5Google

Une mise à jour d'ores et déjà disponible, sur iOS comme sur Android. Pas de jaloux !Avec un peu moins de 130 millions d'abonnés payants, Spotify s'impose depuis quelques années déjà comme LA plateforme de streaming musical . Aujourd'hui, le groupe lance une nouvelle version de son application iOS et Android, avec, en première ligne, «».Cette nouvelle mise à jour ne tend pas à remodeler toute l'expérience Spotify, mais plutôt à optimiser l'écran d'accueil, promettant de faciliter l'accès à nos écoutes favorites.Ainsi, une fois la dernière version de Spotify installée, l'utilisateur peut découvrir un écran d'accueil remanié, avec un nouvel espace dédié en haut de l'écran, réunissant six recommandations (playlist, album, podcasts...), évidemment en phase avec les goûts de l'abonné.Spotify précise que le contenu évolue au fil de la journée, mais difficile de savoir réellement sur quoi se base le système pour programmer ces changements. Plus poli que jamais, le service se charge également d'accueillir l'abonné avec un «», un «» et un même un «» en fonction de l'heure de la journée.Pour le reste, l'interface reste globalement similaire à ce que l'on connait, avec notamment les titres «», diverses playlists, mais aussi les contenus «», les anciens favoris, les albums préférés, les playlists....