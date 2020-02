Spotify va déployer une nouvelle interface pour ses applications Android et iOS

Lire aussi :

Une nouvelle interface pour simplifier Spotify

Parmi les principales nouveautés, Spotify a mis en place un nouveau bouton aléatoire, une barre d'outils et a revu l'affichage des musiques dans l'application. Ce ravalement de façade est aussi bien valable pour les abonnés premium que pour une utilisation gratuite de l'application.Sur iOS, cette nouvelle interface se présente d'abord par une icône sous le bouton Play, permettant d'activer l'écoute en mode aléatoire. En parallèle, les boutons, télécharger et lecture sont regroupés sur une seule et même barre d'outils, nommée Action Row.Enfin, Spotify revoit la présentation des musiques avec une plus grande place accordée aux pochettes. Un changement visible aussi bien dans la bibliothèque, dans les playlists, que dans ses recherches.Spotify a indiqué que la nouvelle interface devrait arriver «» sur Android.