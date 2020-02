Spotify va bientôt afficher les paroles de vos chansons préférées

© Android Police

Un déploiement encore parcellaire

omg i just realized that spotify has lyrics feature now FINALLY YES YES YES pic.twitter.com/j4PEWzlLYI — zahra (@sushidaging) February 19, 2020

Une fonctionnalité destinée à remplacer, à terme, l'actuelle «» que l'on trouve sur certains titres, et qui affiche tantôt des paroles, tantôt des anecdotes sur l'artiste.Si, sur Twitter, on peut déjà repérer plusieurs utilisateurs s'enthousiasmant de la fonctionnalité, le simple fait d'installer la dernière version bêta de Spotify ne suffit pas à activer les paroles. Cela signifie que lan'est pour l'heure activée que sur certains serveurs, et que son déploiement se fera au fur et à mesure.L'affichage des paroles est fourni par la plate-forme Musicxmatch, un service qui permet d'y connecter son compte Spotify pour se lancer dans des karaokés endiablés.Bien entendu, toutes les chansons du catalogue (plus de 50 millions) ne sont pas encore couvertes par Musicxmatch. Mais nul doute que les couplets despourront s'offrir à vos gorges déployées lors du prochain apéro entre amis.