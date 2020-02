Spotify Kids disponible exclusivement pour les abonnés Premium Famille

Spotify Kids inclus avec le pass Premium Family

Source : Engadget

Disponible en Irlande, au Danemark ou encore en Suède, seulement depuis quelques mois, Spotify Kids s'émancipe et se déploie progressivement sur de nouveaux marchés, à commencer par l'Angleterre et l'Australie.À noter que l'application Spotify Kids est gratuite, mais accessible uniquement aux abonnés. De ce fait, Spotify Kids est dénué de toute forme de publicité, et propose évidemment du contenu spécialement pensé pour les plus jeunes.Au lancement, chaque enfant est invité à saisir son prénom, sa date d'anniversaire et à opter pour un avatar. Selon son créateurs, «». Il ne reste désormais qu'à savoir quand ce dernier sera disponible en France...