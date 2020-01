Spotify va laisser les influenceurs poster des stories pour présenter leurs playlists

Un système très proche d'Instagram

Lire aussi :

Spotify propose maintenant des Pet Playlists, des sélections musicales pour vos animaux



Une YouTubeuse comme première testeuse

Lire aussi :

Spotify Tastebuds : une nouvelle fonctionnalité pour découvrir de la musique via les goûts de ses amis



Source : TechCrunch

Spotify est en train de tester une nouvelle fonctionnalité, nous apprend TechCrunch. La plateforme va permettre à des influenceurs triés sur le volet de publier des stories vidéo dans le but de présenter leurs playlists publiques.Les utilisateurs ne seront pas perdus, les stories de Spotify fonctionnent exactement comme sur les autres applications qui ont recours à cette feature, telles que Snapchat, Instagram ou encore YouTube. Il suffit de taper sur l'écran pour passer à la story suivante. Autrement, celles-ci défilent automatiquement. Le nombre de contenus est indiqué par des traits horizontaux en haut. Juste-en dessous, on retrouve le nom de la playlist ainsi qu'une croix pour quitter la fenêtre.Pour entrer dans l'espace Story, l'utilisateur doit appuyer sur l'icône en forme de cercle qui se trouve au-dessus de la playlist concernée. Spotify restant une plateforme musicale, il s'agit pour le moment du seul moyen d'accéder aux stories, qu'on ne retrouve pas directement sur le profil de l'influenceur. Il est aussi possible de publier des extraits de clip ou une pochette d'album plutôt qu'une vidéo réalisée soi-même.La première à bénéficier de cette option est Summer Mckeen, une jeune star de YouTube qui publie des vlogs et des vidéos mode et maquillage. La vidéaste a ainsi mis en ligne sur Spotify une série de courtes vidéos expliquant ses choix de chanson pour sa playlist « all time besties », regroupant tout simplement ses titres favoris.D'autres influenceurs vont suivre, d'abord anglophones on imagine. Petit à petit, de plus en plus de personnalités devraient accéder à cette fonctionnalité. Il s'agit surtout d'un outil social permettant aux utilisateurs de découvrir de nouveaux titres via l'intermédiaire de personnes qu'ils suivent sur Spotify ou en-dehors. Les stories ne sont a priori pas prévues pour les artistes eux-même afin de promouvoir leur contenu, pour le moment en tout cas.L'accès aux stories des influenceurs est disponible pour tous les utilisateurs mobile, qu'ils soient sous Android ou iOS et qu'ils soient abonnés Premium ou non.