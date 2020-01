Spotify propose maintenant des Pet Playlists, des sélections musicales pour vos animaux

Des playlists... Pour animaux !

Une playlist personnalisée, en fonction des « vibes » de votre animal

La plateforme de streaming peut en effet mettre au point une sélection musicale taillée sur mesure pour votre chien, votre chat, votre iguane, votre hamster ou votre oiseau de compagnie...Partant du principe qu'il y a souvent quelque chose d'unique qui lie les humains à leurs animaux de compagnie, Spotify a décidé de mettre au point des playlists spécialement conçues pour convenir à nos amis à plumes, à poils et à écailles.Selon Spotify, plus de 71 % des utilisateurs ont déjà diffusé de la musique à leur animal de compagnie, 69 % d'entre eux chantent pour leur animal, 57 % dansent avec leur animal, et 80 % sont convaincus que leur animal aime profondément la musique.Ainsi, pour ces utilisateurs (et pour les autres), Spotify a mis au point une nouvelle section Pets by Spotify L'utilisateur est ainsi invité à sélectionner l'espèce de son animal, avant de donner des détails concernant la personnalité de celui-ci (énergique, calme, timide, curieux...). Cela permet à Spotify de façonner sa playlist en sélectionnant des morceaux musicaux en parfait accord avec les «» de l'animal.On peut ensuite ajouter le nom de son animal, et mêmeune photo pour profiter d'une petite affiche personnalisée.Une fois les différents renseignements enregistrés, Spotify génère une playlist personnalisée, que l'utilisateur pourra faire écouter à son animal, sans oublier de la partager au monde entier via le hashtag