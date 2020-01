© Spotify

Le podcast : un terreau fertile de développement économique

Une initiative encore très américaine

Désireuse de défricher le terrain de la publicité ciblée appliquée aux podcasts, la plate-forme de streaming lance aujourd'hui Spotify Podcast Ads. Une régie alimentée par l'intelligence artificielle, qui va tirer parti de tout ce qu'elle sait déjà des utilisateurs réguliers de Spotify.Si le format podcast coûte très peu cher à produire, il peut rapporter gros. Et les chiffres de développement de ce médium ont probablement œuvré à motiver Spotify à se lancer dans leur monétisation. D'après un rapport d'Infinite Dial publié l'été dernier , plus d'un Américain sur deux en consomme désormais.Grâce à Spotify Podcast Ads, la plate-forme suédoise va mobiliser toutes les données qu'elle a déjà récoltées sur ses utilisateurs (lors de la création du compte, mais aussi et surtout en fonction des habitudes d'écoutes) pour façonner un profil publicitaire ciblé. Autrement dit : un véritable Eldorado pour les annonceurs, qui n'attendaient probablement qu'une initiative similaire pour se lancer dans la mêlée à coup de millions de dollars.Ce n'est pas tout. Outre le ciblage précis de leur cœur de cible, les annonceurs qui passeront par Spotify Podcast Ads auront aussi droit à des rapports plus détaillés sur les performances de leur investissement. Nombre d'utilisateurs ayant effectivement entendu la publicité, audience atteinte et autre taux d'attention se joindront ainsi aux plus classiques « ASV ;» (âge, sexe, ville).Spotify a fait savoir que son initiative se limite pour le moment à ses propres productions originales. Ainsi, et même si les auditeurs de ses podcasts sont des abonnés Premium de Spotify, ils seront soumis à la publicité ciblée (le communiqué précise qu'il est possible de refuser le ciblage publicitaire).Aussi, et de par la nature même des podcasts originaux Spotify, le ciblage publicitaire semble pour le moment réservé aux utilisateurs anglo-saxons de la plate-forme. En France, le catalogue Spotify Studios ne compte encore que deux références : L'Employé, et une série documentaire consacrée à Serge Gainsbourg intitulée « Initials S.G. ».Reste qu'au vu des investissements massifs de la plate-forme sur le secteur du podcast, le Suédois ne se privera pas longtemps de déplacer ses pions dans tous les pays dans lesquels il est implanté. Une bonne nouvelle pour la diversité des émissions, mais un énième coup de boutoir à l'encontre de la protection des données privées. Car si les podcasts que nous écoutons ne peuvent être considérés comme des composantes fortes de la vie privée de chacun, leur thématique peut être très révélatrice de certains intérêts, tendances, inquiétudes.